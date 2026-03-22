女優・佐藤仁美が18日、自身のインスタグラムを更新。衝撃の“飯テロ”投稿を連発し、反響を呼んでいる。 【写真】麺は自家製じっくりとったダシ待ったなしで箸を持ちたくなる一杯 佐藤が「昨日から ダイエットしてるから！」の文字とともに投稿したのはラーメンと中華丼。「#熊本」「#あづまラーメン」のハッシュタグも添えられている。 スープはコクを感じさせ、いかにもタマゴ麺に絡みそう。油