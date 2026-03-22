記事ポイント3月28日・3月29日に親子向け工作体験を実施。参加無料、当日受付で気軽に参加できます。さくらパスポート提示で先着300名に特典を用意。春休みに親子で立ち寄れる工作イベント「春の訪れを感じよう！はるいろキッズワークショップ」が、3月28日と3月29日にクイーンズスクエア横浜で行われます。春色をテーマにしたものづくりを気軽に楽しめる内容で、参加無料なのもうれしいポイントです。みなとみらいの春イベントと