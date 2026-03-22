記事ポイント3月20日から4月5日まで開催。40名の講師による無料オンライン企画。春の不調に寄り添うヨガが充実。3月20日から4月5日まで、ヨガタウンが無料オンラインヨガイベント「YOGAWeek 2026 春分」を実施します。自宅から参加しやすく、春の眠気やだるさに寄り添うクラスを幅広く楽しめるのが魅力です。快眠系から朝ヨガ、体幹トレーニングまでそろい、日々の整え時間を始めたい人にぴったりです。 ヨガタウン「YOGAWeek