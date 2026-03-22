トランプ米大統領がイランに対し、ホルムズ海峡を48時間以内に全面開放しなければ主要発電所を攻撃すると警告した。トランプ大統領は21日午後7時44分ごろ交流サイト（SNS）のトゥルースソーシャルに「もしイランがいまから正確に48時間以内に何の威嚇なくホルムズ海峡を完全に開放しないならば、米国はイランの複数の原子力発電所を最も大きな発電所から始めて完全に破壊するだろう」と明らかにした。続けて「この問題に関心を持っ