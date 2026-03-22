イラン情勢悪化が長期化の兆しを見せ、ホルムズ海峡の封鎖状況も好転する兆しを見せずにいる。状況が膠着状態に陥るほど韓国などホルムズ海峡への依存度が大きい国の困難は倍加され、軍艦など派兵を要求してきたトランプ米大統領の圧力も高まり続けるだろう。そうした中で同じ圧力を受けている日本の高市早苗首相が米国を訪問し、19日にトランプ大統領と会談した。2024年基準でホルムズ海峡を通過する原油輸入依存度は韓国が62％、