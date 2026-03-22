記事ポイント「しょうがアイス」が3月23日に全国発売。高知県産“黄金しょうが”の粉末を使用。ミルク風味に上品な辛みを重ねた味わいです。ブルボンは3月23日、「しょうがアイス」を発売します。ミルク風味のアイスに高知県産“黄金しょうが”を合わせた、さっぱり楽しめるカップアイスです。しょうがのさわやかな風味と上品な辛みが重なり、ひと味違うアイスを選びたい日にうれしい新作になっています。 ブルボン「しょうが