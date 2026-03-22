プロ野球・ロッテの開幕投手は、ドラフト2位ルーキーの毛利海大投手に決定。明治大でバッテリーを組んでいた西武のドラフト1位ルーキー・小島大河選手が、その躍動をたたえました。27日のシーズン開幕戦ではロッテと西武が対戦。小島選手は、毛利投手が開幕投手となったことについて「すごいですねやっぱり。同期がそうやって、大役を任されて嬉しいです」と笑顔を見せます。それでも「西武の相手なので」と気を引き締める姿も。13