女優で歌手の小泉今日子（60）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。再婚についての考えを明かした。この日は女優の飯島直子、タレントのYOUとトークを展開した。小泉がかつて飯島のことをテレビで見て「大好き」「この人と結婚したーい」と思って出演していたバラエティー番組をチェックしていたと語ると、飯島は「26、7（歳）とかぐらいですかね。今日子さんも結婚する前ですよね」と回顧。小泉