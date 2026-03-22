「選抜高校野球・１回戦、神戸国際大付３−４九州国際大付」（２２日、甲子園球場）激闘を演じた両チームの監督が試合後、ベンチ前で笑顔であいさつをかわした。延長十一回、九州国際大付が２死一、三塁から左越え２点二塁打で試合をひっくり返してサヨナラ勝ち。先に三塁側の九州国際大付が引き揚げて行く中、楠城監督と神戸国際大付・青木監督が笑顔であいさつをかわした。激闘を繰り広げた選手たちも互いに頭を下げながら