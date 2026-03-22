【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 0−1 ブレーメン（日本時間3月21日／フォルクスワーゲン・アレーナ）【映像】長田澪、至近距離ショット→驚異的な反射神経で“神セーブ”ブレーメンの日系ドイツ人GK長田澪が、驚異的な反射神経を見せた。至近距離からのシュートを防いだプレーにファンたちが驚きの声を上げた。日本時間3月21日にブンデスリーガ第27節が行われ、ブレーメンは敵地でヴォルフスブルクと対戦した。15位・ブレーメ