豪雪地帯を貫く「内陸の動脈」奥羽本線沿いの東北中央道東北地方の内陸部を南北に貫く「東北中央道」の工事が、約268kmの全線開通に向け佳境を迎えています。【あとちょっとなんだが…！】これが「東北中央道」の未開通部です（地図／写真）東北地方の南北交通は、福島市、仙台市、盛岡市など太平洋側各県の県庁所在地をつなぎ青森市に至る「東北道」が1987年に全通し、大動脈として機能しています。これに対し福島県から山形