三重県の新名神高速道路で6人が死亡した事故で、渋滞の列に追突した大型トラックが制限速度を超過していたとみられることが分かりました。 【写真を見る】新名神6人死亡事故 追突の大型トラックは制限速度オーバーか 現場は当時50キロ規制中 20日未明、三重県亀山市の新名神高速下り線で大型トラックが渋滞の列に追突し、2台の乗用車に乗っていた子ども3人を含む6人が死亡しました。 警察は大型トラックを運転して