三重県・熊野古道と言えば、『伊勢神宮』から熊野三山へ続く“巡礼の道”にあたるエリア。古くから「よみがえりの地」と信じられ、巡礼は“生まれ変わりの旅”とも言われてきた。最近では、自分を見つめ直す旅ができる場としても注目を集めるが、ハードルが高いと感じる方も少なくないのではないだろうか？ ここでは、初心者でも歩きやすい松本峠や『鬼ヶ城』を巡り、「三反帆」の遊覧体験を通して文化と歴史を体感する、1泊2日の