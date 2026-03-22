広島市の平和公園にある原爆供養塔には引き取り手のない約７万人の遺骨が納められています。広島市が初めて行った遺髪のDNA鑑定で身元が判明した原爆供養塔の遺骨が遺族に引き渡されました。■遺族「お姉さん、よかったね」22日、遺族に引き渡されたのは13歳で被爆して亡くなった梶山初枝さんの遺骨です。広島市が去年初めて行った遺髪のDNA鑑定で身元が特定されました。■初枝さんの甥 梶山修治さん「きょうから家族とともに過ご