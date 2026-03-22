22日未明、福井県あわら市の製材所で火事があり、隣接する住宅や飲食店などにも延焼して、少なくともあわせて6棟を全焼しました。けが人はいませんでした。火事があったのは、福井県あわら市の製材所です。22日午前0時15分ごろ、付近を通行した人から「建物が燃えている」と消防に通報がありました。火はこの製材所をはじめ、隣接する住宅や飲食店などにも燃え移り、少なくともあわせて6棟を全焼しておよそ3時間後に鎮圧されました