お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（42）が、22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。購入した“愛車”の納車の様子を公開した。【動画】“納車”に感慨「買ったなぁ」…ウエストランド井口の“初愛車”である真っ赤な外国車の全貌井口はこれまで、同チャンネルで「井口、車を買う！」と題したシリーズを展開。杉並（荻窪）のMINIのディーラーを訪れた様子を公開していた。この日は動画冒頭から「納車」と発表し、デ