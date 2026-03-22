◇ファーム・リーグDeNA ― 巨人（2026年3月22日横須賀）巨人のドラフト3位・山城京平投手（亜大）は22日、DeNAとのファーム・リーグに先発する。オープン戦はここまで2試合に登板し計7回2/3を無失点。前回12日のソフトバンク戦でも5回3安打無失点と好投した。それ以来となる登板で、開幕ローテーション入りへ向けてアピールしたい。巨人のスタメンは以下の通り。（左）平山（中）鈴木大（捕）岸田（三）藤井（一）テ