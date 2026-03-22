俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の公式SNSが21日に更新され、ヘブン役のトミー・バストウの姿に注目が集まっている。【写真】激変！ トミー・バストウが小泉八雲と小泉家のお墓をお参りXでは「雨清水八雲（レフカダ・ヘブン）を演じる #トミー・バストウさんが、小泉八