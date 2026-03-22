沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し2人が死亡した事故で、第11管区海上保安本部（那覇）は22日、運航団体の活動拠点「テント2」で、引き揚げた船を実況見分した。事故後救助に当たった地元消防の隊員や、死亡した同志社国際高（京都府）2年の女子生徒（17）を乗せた「平和丸」の船長が立ち会った。11管の職員らは22日午前、船体の写真を撮影したり、メジャーで長さを測定したりしていた。11管は20日、運航団体「ヘリ基地反対