フジテレビの竹内友佳アナウンサー（37）が自身のインスタグラムを更新し、同局を退社することを発表した。同局ではこの1年で、人気アナウンサーの退社が相次いでいる。竹内アナは「このたび、15年間勤めてまいりましたフジテレビを7月上旬に退職することになりました」と報告。「母となり育休から復職してからのこの3年間は、仕事と子育ての両立の中でめまぐるしく日々が過ぎていき、『もっと目の前の子どもの声に丁寧に向き