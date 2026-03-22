※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年4月号からの転載です。 「今じゃないと書けなかったと思いますね。書いてるものが、年齢に追いついてきたというか」前作『人間』から実に6年ぶりとなる長編小説。それもこれまでで一番長い小説だ。「あれからヨシタケシンスケさんや満島ひかりさんと一緒に本を作るなど、短い物語をたくさん作る期間を経て、そろそろ長編を書きたいなと思っていたとき、なんとなく自分の書きたいテーマが