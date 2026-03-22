住宅ローンを検討するとき、多くの人がまず気にするのは、毎月の返済額と将来の負担です。変動金利は当初の金利が低く見えやすいため、固定金利との違いを比べながら、「どちらを選ぶべきか」と迷う人も多いでしょう。 特に、金利がすぐに大きく上がるとは限らない場面では、固定金利を選ぶ理由が分かりにくいと感じることもあります。 住宅ローンは返済期間が長いため、目先の条件だけでなく、将来の暮らし