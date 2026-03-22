住宅ローンの金利が上がり始めたことで、これから借りる人も、すでに検討を進めている人も、金利タイプの選び方に悩む人は多いでしょう。特に、変動金利は当初の負担を抑えやすい一方で、今後の上昇が気になるところです。 一方、固定金利は返済額が変わらない安心感がありますが、その分金利は高めになりやすいため、どちらを選ぶべきか判断は簡単ではありません。 そこで本記事では、住宅ローン金利が上昇