中国の法執行機関に所属する工作員が、高市首相への中傷工作を実行していた。米OpenAIが公開したレポートによると、この工作員はChatGPTに要求を拒否され、国産AIに切り替えて強行。数百人規模に及ぶという工作組織の実態を米メディアが報じている――。写真＝EPA／時事通信フォト2026年3月12日、中国・北京の人民大会堂で行われた第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の閉幕後、会場を後にする習近平国家主席（中央） - 写