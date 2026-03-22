ボーイズグループBTSが3年9カ月ぶりに完全体で帰還したなか、新曲『SWIM』のミュージックビデオに登場したヒロインに世界中のファンの注目が集まっている。去る3月20日、BTSは5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』のミュージックビデオ（以下、MV）を公開した。【写真】JINと見つめ合う国宝級女優ポルトガル・リスボンの広大な海と大型船を背景にした今回のMVで、物語の主軸を担当し、BTSメンバーたちの間で唯一無二の