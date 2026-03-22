【モデルプレス＝2026/03/22】フジテレビの竹内友佳アナウンサー（37）が3月22日、自身のInstagramを更新。フジテレビを退社することを発表した。【写真】退社発表の37歳美人フジアナ、4歳息子の手描きイラスト◆竹内友佳アナ、フジテレビ退社発表竹内アナは「ご報告です」とし、「このたび、15年間勤めてまいりましたフジテレビを7月上旬に退職することになりました」と発表。同僚や視聴者への感謝を記した。続けて「母となり育休