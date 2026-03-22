イラスト：tanomakiko 必死に勉強して難関大学に入り、高い授業料を払った先に待っていたのは、まさかの「採用凍結」――。かつてテック業界への「黄金のチケット」と呼ばれたコンピュータサイエンス専攻ですが、2026年現在のシリコンバレーでは、その価値観が根底から揺らいでいます。失業率は平均の2倍超、エリート学生ですら就職難にあえぐ衝撃のリアルとは？変化の激しいシリコンバレーで、どう自分をアップデー