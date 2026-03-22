誰にでも、ちょっとした言動がきっかけで相手への気持ちが一気に冷めてしまうという経験があるもの。その多くの原因は、相手の常識ハズレな言動だったりするのではないでしょうか。そこで今回は、オトメスゴレン女性読者へのアンケートを参考に「『常識ハズレな男…』とガッカリされる言動」をご紹介します。【１】公共料金や家賃の相場をまったく知らない。「金銭感覚がない人は信用できない」（２０代女性）というように、生活に