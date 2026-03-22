◆オープン戦日本ハム―ヤクルト（２２日・エスコンフィールド）日本ハムの清宮幸太郎内野手と万波中正外野手が、オープン戦最終戦にスタメン出場。清宮幸が「２番・一塁」、万波は「５番・右翼」と発表された。清宮幸はキャンプ中、２月１９日の中日との練習試合（北谷）の試合前に離脱。同２１日に「右肘関節炎」と診断されていた。３月１１日のイースタン教育リーグで実戦復帰すると、教育リーグは２試合で４打数１安打。