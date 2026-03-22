女優の藤原紀香が、夫で歌舞伎俳優の片岡愛之助との夫婦ショットを披露し反響を呼んでいる。藤原は２１日、インスタグラムに「ＴＡＥＡＳＨＩＤＡ２０２６−２７秋冬ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎＴｈｅｔｈｅｍｅｏｆｔｈｉｓｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｉｓ“ＬＯＶＥ．”」と記し、ファッションデザイナー・芦田多恵氏のコレクションを訪れたことを明かした。「それは単なる表層的なＬＯＶＥではなく、迷いや葛藤、そして