北朝鮮が核戦力の増強を「人民の生命と安全の確保」という名目で正当化し、核抑止力に依拠した国防強化路線を一層鮮明に打ち出している。最近の中東情勢、とりわけイラン指導部を標的とした軍事行動の余波が、体制安全への危機認識を強めた結果との見方が出ている。朝鮮労働党機関紙・労働新聞は21日付の論説「党政策の生命は絶対的な人民性にある」で、「党の政策は人民の尊厳と生命の安全を全面的に担い、断固として守り抜くこと