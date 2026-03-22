普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「早苗」はなんて読む？どちらも簡単に読める「早苗」。この2つの漢字があわさると、珍しい読み方になります。いったい、なんと読むのかわかりますか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみ