三重県大紀町では、町の天然記念物にも指定されているしだれ桜が早くも見ごろを迎えています。大紀町役場柏崎支所にある樹齢およそ130年のしだれ桜は、例年より1週間ほど早い今月10日頃から咲き始め、22日時点で早くも満開を迎えています。花をつけた枝は道路にせり出すほど大きく広がっていて、まるで桜のトンネルのような光景を訪れた人がカメラに収めていました。午後6時半から8時半まではライトアップもされ、今月26日