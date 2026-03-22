特殊詐欺の被害が相次ぐ中、金融機関のATMの利用者に対し、言葉を強調して注意を呼びかける掲示物がこのほど製作され、山形県米沢市などで設置されました。こちらが特殊詐欺被害の防止を呼び掛けるスタンドポップと呼ばれる掲示物です。警察を名乗った不審電話など被害の多いケースを紹介しているほか「だまされたら悲しい」や「詐欺に気づいてくれて感謝」といった感情に訴える言葉や短い言葉を強調し、注目してもらう狙い