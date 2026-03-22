思い出したのは左ハンドルのヴェローチェ取材車となった限定車、ヴェズヴィオグレーの『アルファ・ロメオ・ジュリア・クアドリフォリオ・エストレマ』に乗り込んだ瞬間、左ハンドルであることがしっくりきた。思い出したのはそう、2017年に初めて乗った同じ左ハンドルのジュリア・ヴェローチェだ。【画像】昨年11月に発売された46台の限定車！『アルファ・ロメオ・ジュリア・クアドリフォリオ・エストレマ』全51枚日本の公道で右