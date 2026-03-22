2017年に誕生して以来、国内外のお酒のコンテストで累計38個のアワードを受賞して注目の日本酒ブランド「吟天」。「吟天」は日本酒の銘柄名であり、酒販店名でもありますが、酒蔵のように自ら酒を醸す存在ではありません。“コース料理にペアリングする日本酒”をコンセプトに、各地の酒蔵と協働しながら酒質（酒の味や個性）を設計し、蔵元に醸造依頼して販売まで手掛けています。いわば日本酒プロデューサ