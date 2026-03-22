アメリカのトランプ大統領は21日、イランが48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しない場合、「イラン各地の発電所を壊滅させる」と警告しました。これに対しイランが反発し、緊張が高まっています。トランプ大統領は日本時間午前9時前、SNSに「イランが今から48時間以内に、ホルムズ海峡を完全に開放しない場合、最大の発電所を真っ先に標的にし、イラン各地の発電所を壊滅させる」と投稿しました。これに対し、イラン軍の報道官