俳優の山田杏奈が主演する映画『NEW GROUP』（6月12日公開）の本ビジュアルと予告映像が解禁され、異様な世界観が明らかとなった。【動画】映画『NEW GROUP』狂気に満ちた本予告映像本作は、2024年、商業映画監督デビュー作『みなに幸あれ』がスマッシュヒットとなった下津優太監督の劇場公開2作目。前作『みなに幸あれ』では「幸せは人の不幸の上に成り立つのか」というテーマを描いた。本作では“組体操”という日本の学校文