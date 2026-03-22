◇第98回全国選抜高校野球大会第4日1回戦九州国際大付（福岡）4―3神戸国際大付（兵庫）（2026年3月22日甲子園）昨秋の神宮大会決勝の再現となった一戦で、九州国際大付が延長11回逆転サヨナラで神戸国際大付（兵庫）を返り討ちにし、4年ぶりの初戦突破を果たした。初回1死一、三塁から城野慶太（3年）の遊撃適時内野安打で先制。逆転を許したが、1点を追う8回2死一、三塁から雪野陽真（2年）の遊ゴロ失で追いつき、延