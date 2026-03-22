日米首脳会談に同席した茂木大臣は、ホルムズ海峡を巡る議論の中で、高市首相が日本の憲法の制約を含めてトランプ大統領に説明したことを明らかにしました。茂木外相：（Q.憲法9条の制約あることも含め、トランプ大統領に説明？）そうですね。もともと憲法9条があって、そのもとで様々な事態認定とかある。そういったことも日本には制約がある。高市首相は会談後、「日本の法律の範囲で、できることとできないことがあるので詳細に