大谷翔平選手が自身のインスタグラムを更新。こちらをジッと見つめる愛犬・デコピンの写真を掲載しました。大谷選手がデコピンの写真を掲載するのは、先日のWBCの東京プールが終わった時以来。シーズン開幕に向けて調整を続ける大谷選手をそばで見守る“相棒”の様子が公開されました。MLBの開幕戦が行われるのは日本時間27日。ドジャースはダイヤモンドバックスと対戦することになっており、ドジャースの開幕投手は2年連続で山本