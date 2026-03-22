文字情報が一切ない地図から場所を推理する「駅だけの地図クイズ」がXに投稿され、話題を呼んでいる。【写真】答えは愛媛県の松山駅でしたこのクイズを投稿するのは、デジタル地図を作るジオテクノロジーズ株式会社の公式Xだ。駅の配置、線路の形状、道路との交差、地形の特徴を手がかりに場所を推理するもので、シンプルながらも地図が持つ情報の豊かさを再発見できる。定期的に投稿され、鉄道ファンや地図好きの間で話題となって