私（ラン）は、夫のコウタと二人暮らしです。子どもはいません。実家には父が1人で暮らしています。ずっと父娘の2人で頑張ってきたので、結婚後もなるべく父の様子を見に行っていました。母は私が4才のときに、不倫をして家を出て行ったそうです。けれど父や周りの人たちに支えられて、なんとかやってきました。母は今でも生きているそうですが、会いたいとも思いません。そんな中、実家に1本の電話がかかってきました。電話の向こ