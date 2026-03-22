名古屋・栄で開かれている「CBC5チャン春祭り」は22日が最終日で、朝から大勢の人で賑わっています。 【写真を見る】CBC5チャン春祭り 最終日も会場賑わう アジア大会の体験ブースや人気飲食店とのコラボグルメも 久屋大通公園で開かれている「CBC5チャン春祭り」。 ことし愛知県で開催されるアジア大会の競技を紹介するブースがあるほか、人気飲食店とのコラボグルメを楽しむことができ、会場には朝から多くの人が