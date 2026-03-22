＜フォーティネット・ファウンダーズカップ3日目◇21日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞デビュー戦から2試合連続で予選通過を果たした原英莉花が、ムービングデーで順位を上げた。17位で迎えたこの日、1イーグル・5バーディ・2ボギーの「67」をマーク。日本勢トップのトータル9アンダー・5位タイで最終日に進んだ。〈写真〉ヒザの曲げ方に変化が原英莉花の最新スイング「前半は（ショットを