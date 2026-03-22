2024年でツアーから撤退した上田桃子や昨年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。今回は米ツアーで活躍した宮里藍のスイングについて聞いた。【連続写真比較】宮里藍と古江彩佳のスイングは、力感がなくゆったりリズムでそっくりだった◇◇◇脱力の重要性、力みの弊害については、この連載でも何度も繰り返してきました。車に例えるなら脱力はアクセル、力みは