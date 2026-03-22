◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦 九州国際大付 4×-3 神戸国際大付(22日、甲子園球場)春のセンバツ高校野球大会4日目、第1試合は延長11回タイブレークの末に劇的決着を迎えました。2025年秋の明治神宮野球大会決勝と同じ組み合わせとなったこの試合、先手を取ったのは昨秋優勝の九州国際大付。1アウト1、3塁からショートへのタイムリー内野安打で先制します。神戸国際大付は6回に田中翔麻選手(3年)のタイムリーで追いつくと、8