女優で歌手小泉今日子（60）が22日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。対談した歌手でタレントYOU（61）、女優飯島直子（58）と3人とも離婚経験のあることを話題にした。番組冒頭で小泉が飯島のことを「テレビでみていて大好きだった」と告白した直後に、飯島が「今日子さんも結婚する前ですよね」と互いの結婚歴について触れるとYOUが「結婚って…全員やめてるんだ」と3人とも結婚生活を送っていないことに言