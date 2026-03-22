直木賞作家の今村翔吾氏がこのほど、東京・新宿の消防博物館でトークショーを行った。今村氏は、江戸時代の“侍火消し”の活躍を描いた、放送中のアニメ「火喰鳥羽州ぼろ鳶組」の原作者でもあるために今回のイベントが実現。同作は今村氏のデビュー作で、同博物館の一色宏伸館長とのトークショーは、満員の聴衆が集まる盛り上がりを見せた。トークショーでは館長が、登場人物のキャラについて質問し、今村氏がそれに答える