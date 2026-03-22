元NHKのフリーアナウンサー膳場貴子は22日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に出演。訪米して日米首脳会談に臨んだ高市早苗首相が、トランプ大統領主催の夕食会に出席した際、米軍音楽隊の奏でる音楽に合わせて派手なアクションをまじえて踊る様子の写真が、ホワイトハウスの公式ホームページに掲載されていることに言及した。当該写真は、楽団の音楽に合わせて全身を使って歌い踊っているような、スーツ姿